تشيلسي يودع مدافعه بشكل رسمي بعد انتقاله إلى إيطاليا

تشيلسي نشر بياناً يشكر اللاعب على فترته في صفوف الفريق وتمنى له التوفيق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي تشيلسي، رسمياً تفعيل بند الشراء في مدافعه أولا أينا والمعار إلى نادي تورينو الإيطالي، لينتقل بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل.

وقضى المدافع صاحب الـ 22 عاماً الموسم المنصرم في تورينو، وتألق في 30 مباراة وتمكن تسجيل هدف وحيد وصناعة ثلاثة آخرين، ليضمه النادي بشكل نهائي.

اللاعب النيجيري الدولي بدأ مسيرته مع تشيلسي في أكاديمية الفريق، وحقق العديد من البطولات على مستوى الشباب، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول.

وفي 2016 ظهر أينا لأول مرة مع الفريق الأول، تحت قيادة أنطونيو كونتي أمام بريستول، وفي نهاية الموسم كان قد شارك في ست مباريات، وحقق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفي موسم 2017/18 انضم إلى هال سيتي على سبيل الإعارة، وشارك بانتظام هناك، ليشارك لأول مرة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، أمام زامبيا.

وفي نهاية بيان النادي اللندني، تمنت الإدارة التوفيق إلى المدافع في رحلته القادمة وشكروه على الفترة التي قضاها في صفوف البلوز.