تشيلسي يقترب من تجديد عقد لوفتس تشيك

العقد الجديد يتضمن مضاعفة راتب الدولي الإنجليزي

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي، من تجديد عقد لاعبه لوفتس تشيك، من أجل البقاء ضمن صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

صاحب الـ23 عاماً دخل تدريجياً بالتشكيل الأساسي للمدرب السابق ماوريسيو ساري، وتألق بشكل لافت مع البلوز الموسم الماضي.

لوفتس تشيك يتقاضى حالياً 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الراتب الذي يخطط تشيلسي لمضاعفته.

ومن المتوقع أن يرحب الدولي الإنجليزي بتلك الخطوة، تمهيداً لحجز مكانه الأساسي بالفريق الموسم القادم.

ويأتي هذا القرار من إدارة النادي الإنجليزي، رغم عدم تعيين مدير فني جديد حتى الآن، وسط توقعات بتولي فرانك لامبارد المهمة.

حقق كل شيء ممكن في كرة القدم بقميص برشلونة.. ولكن يبقى التحدي الأصعب للنجم الأرجنتيني هو تحقيق لقب لمنتخب بلاده 🇦🇷



لم يتبقى الكثير من الفرص أمام ميسي 👇 ⏳



كوبا أمريكا 2020 💫

كأس العالم 2022 💫 pic.twitter.com/I23BsEXhuW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وتأتي الخطوة التالية لتشيلسي بتجديد عقد الجناح الشاب كالوم هودسون أودوي، لإحباط جميع محاولات بايرن ميونيخ لضمه.