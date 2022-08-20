تشيلسي يعرض نجمه على مانشستر يونايتد للحصول على ماجواير!

صفقة مفاجئة قد تحدث في الأيام الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة، بقيام نادي تشيلسي الإنجليزي بالاستفسار من مانشستر يونايتد حول التعاقد مع مدافعه هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماجواير يعاني من هبوط واضح في المستوى مع يونايتد منذ الموسم الماضي، وتعرض لحملات هجوم عنيفة من بعض جماهير الفريق التي طالبت بتجريده من شارة القيادة.

ورغم كل التحفظات على المدافع الإنجليزي، إلا أن المدرب توماس توخيل يؤمن أنه سيمثل إضافة قوية لدفاعه هذا الصيف، لذلك أوصى إدارة البلوز بالتفاوض لجلبه إلى ستامفورد بريدج.

ما هو عرض تشيلسي لضم ماجواير؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي، لا يزال هو الأولوية لتوخيل، وهناك حالة من التفاؤل بالتعاقد معه خلال هذا الصيف.

ولكن النادي اللندني قرر استغلال رغبة يونايتد في ضم كريستيان بوليسيتش جناح الفريق، باقتراح صفقة تبادلية تنقل الأمريكي إلى أولد ترافورد وماجواير للبلوز.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام تشيلسي بماجواير في تزايد مستمر، بسبب عدم اليقين من مستقبله في مركز قلب الدفاع بخطط المدرب الجديد إريك تين هاج، في ظل وجود رافاييل فاران والوافد الجديد ليساندرو مارتينيز.

وأوضحت أن ماجواير يعلم حجم التهديد حول مركزه الأساسي مع مانشستر هذا الموسم، وهناك أنباء حول استبعاده أمام ليفربول يوم الاثنين القادم بعد البداية السيئة للفريق بالخسارة من برايتون وبرينتفورد بأول جولتين من الدوري الإنجليزي.

وسيكون من المثير للاهتمام رؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة بخصوص مستقبل ماجواير، لأن جلوسه على دكة البدلاء سيزيد من احتمالات انتقاله لتشيلسي في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

كيف يبدو سوق انتقالات تشيلسي حتى الآن؟

النادي اللندني يمر بصيف مميز مع المالك الجديد تود بولي، الذي تسلم المهمة بعد رحيل رومان أبراموفيتش بنهاية الموسم الماضي.

تشيلسي نجح في التعاقد مع مارك كوكوريلا من برايتون مقابل 65 مليون يورو، رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي مقابل 56 مليون يورو، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي السابق مقابل 38 مليون يورو.

وتعاقد كذلك مع جابرييل سلونينا حارس شيكاغو السابق بـ9 ملايين يورو، تشيزاري كاسادي لاعب وسط إنتر بـ15 مليون يورو، وكارني تشوكوميكا لاعب وسط أستون فيلا الشاب بـ18 مليونًا.