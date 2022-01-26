تشيلسي يستغل التوتر ويتقدم بعرض لديمبيلي

يستعد نادي تشيلسي لتقديم عرض من أجل عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة في ظل تعقد مفاوضات تجديد تعاقده حتى اللحظة.

ديمبيلي يعيش آخر موسم له مع برشلونة مع اقتراب عقده من النهاية في يونيو المقبل، وحتى الآن تسير كل المؤشرات إلى التصادم الحتمي بين الطرفين، في ظل رفض كافة عروض التجديد المقدمة من "البلوجرانا".

ما هو عرض تشيلسي؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "ميرور" فإن تشيلسي دخل صراع ضم عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ما يدعم فكرة انضمام ديمبيلي لتشيلسي هو وجود توماس توخيل مدرب الفريق ومدرب اللاعب السابق مع دورتموند خلال الفترة التي شهدت أفضل مراحل مسيرته حتى الآن.

ما هو موقف عثمان ديمبيلي؟

لا جديد منذ أن تحدثا تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة والمدير الرياضي ماتيو أليماني إلى وسائل الإعلام موجهين رسالة إلى ديمبيلي مفادها إما التجديد في الوقت الحالي أو البحث عن عرض للرحيل خلال شهر يناير.

كما قام تشافي باستبعاده من المباراة السابقة لبرشلونة في كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو والتي انتهت بفوز الفريق الباسكي بنتيجة 3-2 وخروج برشلونة.

ولم يظهر ديمبيلي في مباريات الفريق الأخيرة بالإضافة إلى خوضه التدريبات بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة، وهو الأمر الذي قوبل بالتمرد من جانب الفرنسي وغيابه عن المران.













