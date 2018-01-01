تشيلسي يرفض عرض البايرن لضم كالوم هودسون

الفارق بين العرض والطلب مازال بعيدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض تشيلسي عرض بايرن ميونيخ "المحسن" لضم جناحه الشاب "كالوم هودسون أودوي"، إذ مازال الفارق كبيرًا بين العرض والطلب.

ويُعد كالوم هودسون أحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية تشيلسي للشباب، وقد منحه المدرب ماوريتسيو ساري الفرصة لخوض مباراتين في الدوري الأوروبي وثالثة في البريميرليج هذا الموسم وأحرز اللاعب هدفًا ضد باوك اليوناني.

ويضع بايرن ميونيخ اللاعب صاحب الـ18 عامًا على رأس قائمة أهدافه خلال يناير القادم بهدف تعويض الرحيل المتوقع للثنائي آرين روبين وفرانك ريبيري نهاية الموسم، وقد تقدم بعرض قيمته 13.5 مليون جنيه إسترليني رفضته إدارة البلوز مباشرة ليُقدم البافاري عرضًا ثانيًا بقيمة 20 مليونًا لكن تم رفضه أيضًا.

سيريزو يتوقع بقاء سيميوني لسنوات عديدة في أتليتكو مدريد

وأفادت قناة سكاي سبورت أن تشيلسي يُقيم جناحه الشاب بـ40 مليون جنيه إسترليني، وأنه لا يرغب بالتخلي عنه قبل تحديد مصير النجم إيدين هازارد، وإن كان اللاعب يُفضل اتباع خطوات مواطنه الإنجليزي "جوردان سانشو" والانتقال للعب في البوندسليجا.

وكان سانشو قد فضل الرحيل عن أكاديمية مانشستر سيتي والانتقال لبوروسيا دورتموند هذا الموسم، ويُعد حاليًا أحد أبرز نجوم الدوري الألماني وهدفًا للعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.

يُذكر أن عديد التقارير الصحفية المتابعة أفادت أن تشيلسي توصل لاتفاق مع دورتموند على ضم كريستيان بوليسيتش مقابل 45 مليون جنيه إسترليني الشهر القادم، وهو ما يعني تضاؤل فرص كالوم هودسون في اللعب أكثر، وهو المرتبط بعقد مع البلوز يمتد حتى عام 2020.