تشيلسي يخوض في ماء برشلونة العكر لخطف جافي!

برشلونة مهدد بفقدان جافي مجانًا!

اتخذ تشيلسي الخطوة الأولى للتعاقد مع جافي متوسط ميدان برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادم، بعد فوضى توثيق تجديد عقد اللاعب مع النادي الإسباني

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية التقى النادي الإنجليزي قبل ثلاثة أسابيع في مدريد، مع وكيل اللاعب إيفان دي لا بينيا، لينقل إليه الرغبة في التوقيع مع موكله.

وأوضح التقرير أنه بعد هذا الاتصال الأول في العاصمة الإسبانية، من المقرر قريبًا عقد اجتماع ثانٍ سيكون له عمق أكبر وسيحضر ملاك النادي الإنجليزي هذا الاجتماع، بقيادة تود بولي، ومن المتوقع أن يحضر والدا اللاعب أيضًا، برفقة إيفان دي لا بينيا.

وبحسب التقرير الإسباني يريد مالكو تشيلسي أن ينقلوا لوالدي جافي أهمية اللاعب في مشروعهم الطموح، وكذلك الإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم.

وأشار التقرير إلى أن جافي من جانبه هادئ لم يقم بإغلاق الأبواب في وجه البلوز، على الرغم من رغبته الأولية في الاستمرار في كامب نو، لكن الوضع التعاقدي الغريب الذي يمر به والمشتق من المشاكل الاقتصادية لنادي برشلونة، هو ما فتح الطريق أمام تشيلسي.

في حالة إذا لم يتمكن برشلونة من تحرير 200 مليون من حد رواتبه قبل 30 يونيو، فإن عقد جافي الاحترافي الحالي لن يكون ساريًا وسيكون لاعبًا مجانيًا، حيث سيكون قادرًا على التوقيع مع الفريق الأزرق بدون تكلفة،الفريق اللندني على استعداد لجعله أحد اللاعبين الأعلى أجراً في الفريق، متجاوزاً بشكل كبير راتبه في برشلونة.