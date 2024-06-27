تشيلسي يخطط لصفقة قياسية تزلزل البريميرليج لتعزيز هجومه!

البلوز يريد تعزيز هجومه .. ويضع خطة بديلة

يخطط تشيلسي للتعاقد مع صفقة هجومية من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، لكن سيتعين عليه دفع رسوم قياسية لتحقيق ذلك.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك، حيث يمثل تدعيمًا قويًا لهجوم البلوز نظرًا لأرقامه الإيجابية وصغر سنه (24 عامًا).

وأضافت: "إذا كان تشيلسي يريد إيزاك، فسيتعين عليه دفع أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه البلوز للتعاقد مع لاعب خط الوسط مويسيس كايسيدو من برايتون الصيف الماضي".

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وسجل إيزاك (24 عامًا)، 25 هدفًا في 40 مباراة خاضها بقميص نيوكاسل بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

وأصبح إيزاك، أحد أفضل المهاجمين الشباب في أوروبا منذ انتقاله إلى نيوكاسل قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 62 مليون جنيه إسترليني قبل عامين.

وأشارت إلى أن تشيلسي حدد قائمة طويلة للتعاقد مع مهاجم جديد، تضم كلًا من مارك جويو لاعب برشلونة، جون دوران لاعب أستون فيلا، جوناثان ديفيد لاعب ليل، سامو أوموروديون لاعب أتلتيكو مدريد ودومينيك سولانكي لاعب بورنموث.

وأوضحت "دايلي ميل": "يمكن أن يكون فيكتور أوسيمين لاعب نابولي أيضًا خيارًا متاحًا أمام البلوز، مقابل حوالي 100 مليون جنيه إسترليني".