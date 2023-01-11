تشيلسي يحذف رسالة ترحيبه بجواو فيليكس بسبب خطأ فادح!

سبب حذف تشيلسي لرسالة ترحيبه بجواو فيليكس

اضطر نادي تشيلسي الإنجليزي إلى حذف خبر ترحيبه بلاعبه الجديد جواو فيليكس، من على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن رصد المشجعون خطأ فاضح.

وأعلن اليوم الأربعاء النادي الإنجليزي عن تعاقدهم مع فيليكس على سبيل الإعارة من فريق أتلتيكو مدريد لنهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي دفع رسوم قرض بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى راتب اللاعب كامل، ولا يوجد بند في عقده بنية الشراء.

ونشر تشيلسي خبر وصول اللاعب بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع هاشتاج #HolaFelix على الرغم من حقيقة أن هذه هي الكلمة الإسبانية لـ "hello" والمهاجم برتغالي الجنسية.

Chelsea Twitter

وبعد سخرية الجمهور من النادي الإنجليزي قاموا بحذف التغريدة، ونشروا أخبار وفيديوهات للاعب بدون خبر ترحيب أخر.