تشيلسي ومانشستر يونايتد يصارعان ليفربول على صفقة الوسط

صراع إنجليزي مبكر في سوق الانتقالات القادم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول فريق تشيلسي في سباق الحصول على خدمات متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، جود بيلينجهام، في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وكان بيلينجهام من الأسماء المطروحة بشدة للانضمام لفريق ليفربول في الموسم الحالي، لكن التقارير قد أشارت إلى فشل إتمام الصفقة وتأجيلها للصيف القادم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" فإن النجم الإنجليزي أصبح على قائمة فريق تشيلسي لتحسين جودة متوسط الميدان في موسم 2023-24.

تشيلسي يريد بيلينجهام

أوضح التقرير أن مالك النادي الجديد، تود بولي، قد أعجب بمستوى بيليجنهام ويرى أنه مناسب لفريقه، وبالتالي حدده كأحد أهدافه الأساسية قبل موسم 2023-24.

كما أشار تقرير الصحيفة الإنجليزية إلى موافقة المدرب الجديد، جراهام بوتر، على اقتراح ضم اللاعب جود بيلينجهام في الصيف القادم.

لكن إدارة البلوز ستواجه منافسة كبيرة من أندية إنجليزية أيضًا على ضم الشاب الصاعد التي تصل قيمته حاليًا إلى 100 مليون يورو.

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ليفربول ويونايتد في الصورة

بحسب ما ورد من صحيفة "دايلي ميل" فإن ليفربول كان قريبًا من التوقيع مع بيلينجهام في بداية الموسم الحالي لكن الصفقة قد فشلت.

وأوضح التقرير أن عودة الريدز للتفاوض مع الفريق الألماني والحصول على خدمات بيلينجهام واردة بشدة في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

كما أشار التقرير إلى دخول مانشستر يونايتد في السباق، حيث يبدو أن المدرب إريك تين هاج يرغب بتعويض فشل صفقة انضمام فرينكي دي يونج بالحصول على خدمات النجم الإنجليزي.

يتبقى فقط أن نعرف قرار بيلينجهام في الصيف المقبل، حيث يبدو أن لديه العديد من العروض التي تحتاج إلى دراسة.