تشيلسي وجد من يشتريه .. أسطورة الألعاب القتالية جاهز لخلافة أبراموفيتش!

أصبح مستقبل نادي تشيلسي الإنجليزي معلقًا في الهواء، بعد أن أعلن الروسي رومان أبراموفيتش رسميًا عن عرض النادي للبيع.

أبراموفيتش أصدر بيانًا مساء الأربعاء أعلن خلاله عن نيته بيع تشيلسي، وذلك من أجل مصلحة النادي في المقام الأول. (طالع لمزيد من التفاصيل)

واستحوذ أبراموفيتش على تشيلسي في عام 2003، لكنه وقع تحت ضغط كبير في الأسبوع الأخير، بسبب صلاته بالحكومة الروسية بعد قرار شن "عملية عسكرية خاصة" على أوكرانيا.

ويبدو أن قائمة المرشحين لشراء تشيلسي قد بدأت تتضح، بعد أن أعلن كونور مكجريجور أسطورة فنون القتال المختلطة أنه قد يرغب في التحرك وشراء "البلوز".

لماذا يريد كونور مكجريجور شراء تشيلسي؟

أعلن الأيرلندي مساء الأربعاء أنه مهتم بالفعل بشراء نادي تشيلسي.

وكتب مكجريجور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أتمنى أن أستكشف هذا".

تعليق أسطورة فنون القتال المختلطة جاء ردًا على لقطة شاشة لمحادثة عبر تطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل، قيل له فيها إن تشيلسي سيعرض للبيع مقابل ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.6 مليار يورو).

ومن المعروف عن مكجريجور شغفه بكرة القدم، ورغم أن ناديه المفضل هو مانشستر يونايتد، إلا أنه يمكن أن يتحرك بالفعل لشراء تشيلسي.

هل يستطيع كونور مكجريجور شراء تشيلسي؟

تم تصنيف مكجريجور كأعلى رياضي أجرًا في العالم من قبل مجلة فوربس في عام 2021، لكن لا يُعتقد أن صافي ثروته يقترب من الرقم المطلوب لشراء تشيلسي.

لكن يمكن أن يتحرك أسطورة فنون القتال المختلطة كجزء من تحالف إذا كان يرغب بجدية في الحصول على ملكية تشيلسي.

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