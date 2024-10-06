مدرب تشيلسي سقط على الأرض .. نيكو ويليامز يشعل مشاجرة مع كوكوريلا في مباراة نوتنجهام!

رد فعل طريف من كول بالمر خلال لقطة المشاجرة..

شهدت مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي، لقطة مؤسفة على ملعب ستامفورد بريدج، حيث تحول اللقاء إلى ساحة للمشاجرة بين اللاعبين نيكو ويليامز ومارك كوكوريلا، قبل انتهاء اللقاء.

وتعادل تشيلسي مع نوتنجهام بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تقدم كريس وود للضيوف في الدقيقة 49، فيما وقع نوني مادويك على هدف البلوز في الدقيقة 57، كما شهد اللقاء إشهار بطاقة حمراء للاعب نوتنجهام، جيمس وارد-براوس في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وقبيل نهاية المباراة، كان ويليامز وكوكوريلا يتنافسان للحصول على الكرة، قبل أن يقوم ويليامز، مدافع نوتنجهام، بدفع كوكوريلا على مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، والذي سقط بدوره على الأرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتوترت الأجواء بين اللاعبين، حيث تحول الأمر إلى مشاجرة، قبل أن يتدخل ماريسكا لتهدئة الأمور، كما شاركه مدرب نوتنجهام، نونو إسبيريتو سانتو، فيما قرر الحكم منح بطاقة صفراء للاعبين، مع توجيه تحذير للاعب تشيلسي ليفي كولويل.

الطريف في الأمر، أنه تم رصد كول بالمر، لاعب تشيلسي، وقد جلس على أرض الملعب بعيدًا، مكتفيًا بمشاهدة المشاجرة تندلع بين لاعبي الفريقين.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة من 7 مباريات، ليحتل المركز الرابع في جدول بريمييرليج، بينما يأتي نوتنجهام في المركز العاشر، برصيد 10 نقاط.