"لا أحد يريدك في إنجلترا" .. دعوة رحيم ستيرلينج للهجرة إلى الدوري السعودي

موقف النجم الإنجليزي محاط بالغموض

وجه الاسكتلندي جراهام سونيس رسالة حادة إلى رحيم ستيرلينج نجم تشيلسي الذي أصبح مستقبله بين ليلة وضحاها في مهب الريح، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب الجديد إنزو ماريسكا.

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ماريسكا فاجأ الجميع باستبعاد ستيرلينج من قائمة المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، وقد أجمعت المصادر بعدها على فتح أبواب الرحيل في وجهه، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها برشلونة ويوفنتوس، بجانب خيار الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

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سونيس طالب الجناح السريع بالهجرة إلى السعودية لأنه لن يجد ناديًا يضمه في إنجلترا، وأضاف خلال تواجده في بودكاست "Three Up Front" "مستقبل ستيرلينج يكمن في السعودية، وذلك لسببين، الأول هو المال الذي سيحصل عليه والذي لا أظن أن أي فريق هنا قادر على منحه إياه، والسبب الثاني هو أنني لا أعتقد أن أيًا من فرق الدوري الإجليزي الممتاز الكبيرة سيرغب في التعاقد معه".

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الناقد الرياضي هاجم سياسة تشيلسي كذلك، بقوله "المشكلة الرئيسية مع نموذج العمل في تشيلسي أنهم حين يرغبون في التخلي عن لاعب ما سيتوجب عليهم التضحية كثيرًا ماليًا. مثلُا، لقد دفعوا 50 مليون جنيه استرليني تقريبًا لضم ستيرلينج والآن لن يحصلوا على أي شيء تقريبًا من رحيله، بل ربما يطلب الفريق المشتري أن يتحمل تشيلسي جزءًا من راتبه".

يُشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا انضم للبلوز قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 56 مليون يورو صيف 2022.