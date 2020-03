تشيلسي وليفربول: مبشر لحظة بلحظة

17’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من ماركوس ألونسو من على حدود المنطقة لكنها فى الشباك الخارجية لمرمى أدريان

16’ خطأ لصالح تشيلسي بعد تدخل قوي من آدم لالانا على روس باركلي على حدود المنطقة

15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح لتشيلسي بهدف دون رد

الهدف جاء بعد خطأ من مدافعي ليفربول وتمريرة بالخطأ من فابينيو يستخلصها ويليان ويسددها من على حدود المنطقة تسديدة قوية تصدي لها ادريان لكنه يفشل فى أمساك الكرة لتسكن الشباك بنجاح

12’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لتشيلسي عن طريق ويليان

11’ محاولة هجومية خطيرة لتشيلسي بعد تسديدة قوية من ويليان من داخل يمين المنطقة لكن تصدي لها أدريان ببراعة

10’ محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة فى منتصف الميدان

9’ تمريرة من مينامينو من خارج المنطقة فى إتجاه ساديو مانيه الذي هيأ الكرة امام نيكو ويليامز الذي أرسلها عرضية لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

8’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ديفوك أوريجي لداخل المنطقة حاول تسديدها ساديو مانيه لكنها مرت من أمامه لتتحول إلى ضربة مرمى

7’ ركنية لتشيلسي تنفذ بعرضية من ويليان لداخل المنطقة يرتقي لها أزبيليكويتا ويسددها برأسية لكنها بجوار القائم الأيسر لمرمي أدريان

6’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان لمحاولة فرض السيطرة على الكرة

5’ تمريرة طولية فى إتجاه ماركوس ألونسو على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

4’ محاولة التوغل من ديفوك أوريجي من داخل يسار المنطقة ثم يأتي أندر روبيرتسون ليرسلها عرضية يتلقاها ساديو مانيه ويسددها فى منتصف المرمى بين أحضان كيبا

3’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

2’ ركنية للريدز تنفذ بتمريرة قصيرة تنتهي بعرضية من أندرو روبيرتسون لداخل المنطقة لكن أمسكها كيبا بثبات

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

1' - We're underway here at Stamford Bridge. UP THE REDS!!



[0-0]#CHELIV