تشيلسي ليس الأول .. كم تُنفق أندية الدوري الإنجليزي على أتعاب الوكلاء؟

في آخر فترتي انتقالات تفوقت الأندية الإنجليزية على بقية أوروبا بفارق كبير، لكن أحد عناصر سوق النقل الذي لا يعرف البعض الكثير عن دورهم والمبالغ التي يحصلون عليها في كثير من الأحيان هم الوكلاء.
لكن تغير ذلك مع إصدار أرقام جديدة توضح المبلغ الذي أنفقه كل نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز على رسوم الوكلاء منذ فبراير 2022، وعلى الرغم من ضخ تشيلسي المثير للنقود في النافذتين الماضيتين، فإن البلوز ليسوا على رأس القائمة.
النادي الذي أنفق أكثر على رسوم الوكيل العام الماضي هو مانشستر سيتي.
|النادي
|صافي الإجمالي المدفوع للوكلاء / الوسطاء (بالجنيه الإسترليني)
|1
|مانشستر سيتي
|51,563,571
|2
|تشيلسي
|43,160,072
|3
|ليفربول
|33,691,782
|4
|مانشستر يونايتد
|24,726,374
|5
|آرسنال
|16,749,072
|6
|توتنهام هوتسبير
|16,137,103
|7
|أستون فيلا
|15,623,203
|8
|ليدز يونايتد
|15,310,814
|9
|إيفرتون
|13,542,845
|10
|وست هام يونايتد
|12,030,438
|11
|نيوكاسل يونايتد
|10,784,029
|12
|ليستر سيتي
|10,282,967
|13
|كريستال بالاس
|9,796,296
|14
|فولهام
|8,758,854
|15
|برايتون
|8,583,317
|16
|ساوثهامبتون
|6,319,675
|17
|وولفرهامبتون
|6,186,765
|18
|بيرنتفورد
|5,560,192
|19
|بورنموث
|5,058,871
|20
|نوتنجهام فورست
|4,353,186
يمثل الدور الكبير الذي يلعبه الوكلاء في كرة القدم الحديثة نقطة خلاف بالنسبة للكثيرين داخل اللعبة، لكن من غير المرجح أن يتغير في أي وقت قريب.
وتوضح هذه البيانات مقدار الأموال التي تنفقها الأندية الإنجليزية على رسوم الوكلاء؛ وفقًا للأرقام أنفق بطل الموسم الماضي مانشستر سيتي إجماليًا صافٍ يزيد عن 51 مليون جنيه إسترليني على أتعاب الوسطاء العام الماضي، يليه تشيلسي 43 مليون جنيه إسترليني، وجاءت أصغر نفقات الدوري الإنجليزي الممتاز من نوتنجهام فورست، الذي أنفق 4،353،186 - بالنظر إلى أن النادي قد تعاقد مع 30 لاعباً منذ أن تمت ترقيته من الدرجة الأولي الموسم الماضي، فقد يكون هذا مفاجأة.
يذكر أنه منذ استثمر الشيخ منصور في مانشستر سيتي عام 2008، تعتبر هذه الأنواع من رسوم الوكلاء ممارسة معتادة من الفريق من أجل تأمين تعاقدات لاعبين عالميين مثل إرلينج هالاند ومع استمرارهم في السعي وراء ألقاب الدوري الإنجليزي والألقاب الأوروبية، لن تقل هذه التحويلات المالية الكبيرة في أي وقت قريب.
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