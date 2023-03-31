تشيلسي ليس الأول .. كم تُنفق أندية الدوري الإنجليزي على أتعاب الوكلاء؟

Fred Garratt-Stanleyهدى عزيزهدى عزيز
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Todd Boehly Pep Guardiola Contract
مانشستر سيتيتشيلسي

أصدر الاتحاد الإنجليزي تفاصيل حول المبلغ الذي ينفقه كل نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز على أتعاب الوكلاء، وهناك بعض الأرقام المذهلة.

في آخر فترتي انتقالات تفوقت الأندية الإنجليزية على بقية أوروبا بفارق كبير، لكن أحد عناصر سوق النقل الذي لا يعرف البعض الكثير عن دورهم والمبالغ التي يحصلون عليها في كثير من الأحيان هم الوكلاء.

لكن تغير ذلك مع إصدار أرقام جديدة توضح المبلغ الذي أنفقه كل نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز على رسوم الوكلاء منذ فبراير 2022، وعلى الرغم من ضخ تشيلسي المثير للنقود في النافذتين الماضيتين، فإن البلوز ليسوا على رأس القائمة.

النادي الذي أنفق أكثر على رسوم الوكيل العام الماضي هو مانشستر سيتي.

الناديصافي الإجمالي المدفوع للوكلاء / الوسطاء (بالجنيه الإسترليني)
1مانشستر سيتي51,563,571
2تشيلسي43,160,072
3ليفربول33,691,782
4مانشستر يونايتد24,726,374
5آرسنال16,749,072
6توتنهام هوتسبير16,137,103
7أستون فيلا15,623,203
8ليدز يونايتد15,310,814
9إيفرتون13,542,845
10وست هام يونايتد12,030,438
11نيوكاسل يونايتد10,784,029
12ليستر سيتي10,282,967
13كريستال بالاس9,796,296
14فولهام8,758,854
15برايتون8,583,317
16ساوثهامبتون6,319,675
17وولفرهامبتون6,186,765
18بيرنتفورد5,560,192
19بورنموث5,058,871
20نوتنجهام فورست4,353,186

يمثل الدور الكبير الذي يلعبه الوكلاء في كرة القدم الحديثة نقطة خلاف بالنسبة للكثيرين داخل اللعبة، لكن من غير المرجح أن يتغير في أي وقت قريب.

وتوضح هذه البيانات مقدار الأموال التي تنفقها الأندية الإنجليزية على رسوم الوكلاء؛ وفقًا للأرقام أنفق بطل الموسم الماضي مانشستر سيتي إجماليًا صافٍ يزيد عن 51 مليون جنيه إسترليني على أتعاب الوسطاء العام الماضي، يليه تشيلسي 43 مليون جنيه إسترليني، وجاءت أصغر نفقات الدوري الإنجليزي الممتاز من نوتنجهام فورست، الذي أنفق 4،353،186 - بالنظر إلى أن النادي قد تعاقد مع 30 لاعباً منذ أن تمت ترقيته من الدرجة الأولي الموسم الماضي، فقد يكون هذا مفاجأة.

يذكر أنه منذ استثمر الشيخ منصور في مانشستر سيتي عام 2008، تعتبر هذه الأنواع من رسوم الوكلاء ممارسة معتادة من الفريق من أجل تأمين تعاقدات لاعبين عالميين مثل إرلينج هالاند ومع استمرارهم في السعي وراء ألقاب الدوري الإنجليزي والألقاب الأوروبية، لن تقل هذه التحويلات المالية الكبيرة في أي وقت قريب.

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