تشيلسي يرد على قرار الفيفا بالتوجه للمحكمة الرياضية

النادي يُقرر التصعيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر تشيلسي بيانًا رسميًا رد خلاله على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إقرار عقوبة إيقاف النادي عن شراء اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي القادمين.

وكان الفيفا قد أعلن قراره بشأن استئناف تشيلسي ضد منعه من الانتقالات خلال الصيف والشتاء القادمين نتيجة مخالفته قوانين التعاقد مع اللاعبين تحت السن القانوني.

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وجاء في حيثيات القرار السماح للنادي الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعبين دون الـ16 عامًا، والسماح له كذلك بعمليات البيع، لكن مع تأكيد العقوبة الرئيسية وهي حرمانه من شراء اللاعبين فوق 16 عامًا خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

وأعرب تشيلسي في بيانه عن خيبة أمله من هذا القرار مؤكدًا أنه سيتوجه للمحكمة الرياضية "كاس" للاستئناف ضد قرار الفيفا.