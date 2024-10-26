عملية تهريب كبرى .. لامبارد بعد وضع صورته على قوالب مخدرات: لا أعرف ماذا أقول!

حدث غريب في أستراليا

حالة من الضيق ظهر عليها فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، بعدما علم بقيام إحدى عصابات تجارة المخدرات في أستراليا، باستخدام صورته على بعض القوالب التي تبيعها.

القصة بدأت بصورة للامبارد عام 2017 وهو يلوح لجماهير تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج بعد فترة وجيزة من اعتزاله، تم وضعها على قوالب من المخدرات عُثر عليها في حقائب سفر بمدينة سيدني الأسترالية.

ومن جانبها قامت الشرطة الفيدرالية بتعقب الشحنة التي بلغ وزنها 95 كجم من الميثامفيتامين من لوس أنجلوس إلى ماروبرا بشرق سيدني، حيث بلغت قيمتها المالية 38 مليون جنيه استرليني.

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ومن جانبه قال لامبارد لصحيفة "ذا صن" البريطانية عندما تعرضت صورته للتورط في العملية:"ربما تعرفون إجابتي على هذا الأمر، ماذا سأقول؟ لست على علم بأي شيء، لا أعرف حتى ماذا أقول لأكون صادقًا، ليس لدي أي تعليق على ذلك".

ولم يتضح حتى الآن سبب استخدام صورة لامبارد، ولكن بحسب ما ورد، تم القبض على تاجر المخدرات المزعوم ريتشارد بروثيرو تحت تهديد السلاح، ووجهت له تهمة حيازة كميات تجارية من المواد المخدرة التابعة للرقابة الحدودية.

يذكر أن لامبارد يقضي الفترة الحالية دون عمل خلال مسيرته كمدرب، حيث كانت آخر تجربة له عندما عاد بشكل مؤقت لتشيلسي في النصف الثاني من موسم 2022/2023.