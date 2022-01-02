تشيلسي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

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تشيلسي 2 × 2 ليفربول

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نهاية القمة الإنجليزية بين تشيلسي وليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

تبديل لليفربول بخروج ماني ودخول جونز

87' عرررضية رائعة من بوليسيتش ولكن أرنولد يشتت الكرة

86' ركنية لتشيلسي، الكرة تصل إلى روديجر الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

83' ألونسو يلعب الضربة الحرة المباشرة، ويسدد الكرة بإتجاه المرمى ولكن كيلهير يمسك بالكرة

بطاقة صفراء للمدافع كوناتي بعد أن قام بدفع هودسون أودوي

81' ماوت يلعب الضربة الحرة المباشرة في الحائط، ترتد له ويسدد كرة قوووية ولكن كيلهير يمسك بالكرة

80' خطأ لتشيلسي من خارج منطقة الجزاء، بعد أن قام نابي كيتا بعرقلة كوفاتشيتش

تبديل لتشيلسي بخروج هافيرتز ودخول هودسون أودوي

77' كوناتي يسقط على أرض الملعب بعد تدخل مع هافيرتز

71' تسديدة قووووية من بوليسيتش ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا

تبديل لتشيلسي بخروج تشالوباه ودخول جورجينيو

تبديلين لليفربول بخروج جوتا وميلنر ودخول تشامبرلين ونابي كيتا

65' تسديدة من تسيمكاس من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تسديدة اليوناني تمر بجوار القائم

64' تمريرة رائعة من صلاح لماني الذي يحاول الفوز بالكرة للانفراد بالمرمى ولكن تشالوباه يشتتها لضربة ركنية

61' أووووووووووه كيلهير يتصدى لفرصة في منتهى الخطورة من تشيلسي، عرررضية من الجهة اليسرى وتسديدة من بوليسيك ولكن كيلهير يتصدى للكرة على مرتين

58' أووووووه بابابابا! تمريرات متبادلة رائعة لليفربول، صلاح يمرر لماني الذي يراوغ ويسدد! ولكن ميندي يواصل تألقه ويُخرج الكرة لضربة ركنية

56' أوووووه قرريبة من صلاح، مرتدة لليفربول، صلاح يسدد من بعد نصف الملعب ، كرته كادت أن تسكن الشِباك لولا تألق ميندي

55' تشيلسي يضغط بقوة بحثًا عن هدف التقدم

50' أووووووه خطيرررة للبلوز، تمريرة رائعة من كانتي إلى ألونسو الذي يسدد الكرة قوووية ولكنها تعلو العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول المثير بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

47' أوووووووووووه يا لها من دقائق ممتعة! مرتدة لتشيلسي، الكرة تصل إلى ماونت الذي يسددها ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشيلسي يعادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، تمريرة رائعة من كانتي إلى بوليسيك الذي كسر مصيدة التسلل وسدد الكرة بقوة على يسار كيلهير

41' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوفاتشيتش يحرز الهدف الأول لتشيلسي بكرة صاروخية لا تُصد ولا ترد

40' خطأ لصالح تشيلسي في مكان أفضل كثيرًا من الضربة الركنية، بعد تدخل قوي من ميلنر على بوليسيك

35' أووووووووووووه صلاح يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني له في المباراة! تمريرة بينية رائعة بإتجاه النجم المصري، تشالوباه يلمس الكرة، تطول ويلحق بها صلاح، يحاول المراوغة والتسديد ولكن تشالوباه يواصل تألقه في الهجمة ويُخرج الكرة لضربة ركنية

الحكم يقرر استمرار اللعب دون منح أي بطاقة للاعب ماسون ماونت

31' الحكم يرجع إحدى اللعبات تحسبًا لوجود تدخل عنيف من ماونت على تسيمكاس يستحق البطاقة الحمراء

25' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول، تمريرة رائعة من أرنولد إلى صلاح الذي تحرك بشكل رائع، وأنهى الكرة ببراعة في مرمى تشيلسي من زاوية ضيقة للغاية

23' عررررضية من تسيمكاس، يشتتها دفاع تشيلسي وتصل إلى أرنولد الذي يسدد كرة قوووية ولكن ألونسو يعترضها، وتخرج لضربة ركنية

18' عررررررضية من ماونت إلى ألونسو، الإسباني يسدد من لمسة واحدة ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

16' بطاقة صفراء للاعب بوليسيك بعد تدخل قوي على ماني

15' أوووووه، فرصة كادت أن تكون خطيرررة للبلوز، الكرة تصل إلى بوليسيك داخل منطقة الجزاء، اللاعب يهم بالتسديد ولكن ميلنر يعود ويعترض الكرة بشكل رائع

13' تمريرة طووولية رائعة من سيلفا بإتجاه ألونسو ولكن الكرة تطول على ماركوس وتخرج لضربة مرمى

8' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يحرز الهدف الأول! تمريرة من جوتا بإتجاه ماني، تشالوباه يخطئ في تشتيت الكرة، تصل إلى ساديو الذي يراوغ ميندي ويسدد الكرة في الشِباك

7' أووووووووه ماذا أهدرت يا تشيلسي؟ البلوز كانت لديهم فرصة ذهبية بعد خطأ من أرنولد، بوليسيك منفرد تمامًا بالمرمى، يحاول المراوغة ولكن كيلهير يتألق ويمسك بالكرة

5' أووووووووووووووووه ميندي يمنع صلاح من تسجيل الأول! مرتدة لليفربول، الكرة تصل لماني على الجهة اليسرى، عررضية لصلاح الذي يسدد ولكن ميندي يتألق

2' ضغط كبير من تشيلسي على ليفربول في بداية المباراة، يسفر عن ضربة ركنية أولى لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 3-4-2-1

إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه

ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاتشيتش - كانتي - سيزار أثبيليكويتا

ماسون ماونت - كريستيان بوليسيك

كاي هافيرتز

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

كيلهير

كوستاس تسيمكاس - فيرجييل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - جيمس ميلنر

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

🔴 #CHELIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Your first Reds line-up of the New Year! — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022

في المقابل سيحاول تشيلسي أيضًا تخفيف حدة الضغوطات الإعلامية على الفريق بعد تصريحات لوكاكو الأخيرة مع شبكة سكاي وبعد التعادل على ملعبه في الجولة الماضية أمام برايتون، خاصًة وأن مباراة اليوم فرصة للابتعاد عن خصم مباشر والاقتراب أكثر من السيتي الذي يغرد وحيدًا في القمة.

يسعى ليفربول لتعويض تعثره في الجولتين الماضيتين بالتعادل أمام توتنهام ومن ثم الخسارة ضد ليستر سيتي، ويعاني الفريق من عدة غيابات مؤثرة سواء للإصابة أو بسبب فيروس كورونا، الذي سيمنع حتى كلوب من التواجد في المباراة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقامة على ملعب ستامفورد بريدج.