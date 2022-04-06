تشيلسي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تشيلسي 1×2 ريال مدريد

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49' أوووووووووووووووووه تسديدة قووووية ورائعة من أزبيلكويتا ولكن كورتوا يتألق، يتصدى للكرة وتخرج لركنية

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بزيما يكمل الهاتريك ويسجل الثالث للريال بعد خطأ فادح من ميندي، الحارس السنغالي حاول تمرير الكرة إلى روديجر ولكن بنزيما ينقض، يقطع الكرة ويسددها في المرمى

بداية الشوط الثاني

تبديل لتشيلسي قبل بداية الشوط الثاني بدخول زياش

نهاية الشوط الأول المثير بتقدم ريال مدريد على تشيلسي بهدفين لهدف

43' تسديدة قوووية من هافيرتز من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو العارضة

41' أووووووووووووووووه ماذا أهدرت يا بنزيما؟ مرتدة للملكي، الكرة تصل إلى جونيور الذي يلعب عرررضية، يمررها جورجييو بشكل خاطئ غير مقصود لبنزيما أمام المرمى ولكن الفرنسي يهدر فرصة لا تضيع لتسجيل الهدف الثالث

39' جوووووووووووووووول جووووووووووووووووول هافيرتز يسجل هدف تقليص الفارق، عررضية رائعة من جورجينيو يسددها الألماني برأسه وتسكن مرمى ريال مدريد

38' ركنية لتشيلسي، الكرة تصل إلى تياجو سيلفا وخطيرررة ولكن رأسية البرازيلي تمر من فوق العارضة

37' عرررضية من ريس جيمس ولكن دفاع ريال مدريد يشتت الكرة من أمام كانتي، ركنية لتشيلسي

32' أوووووه خطيرررة من كارباخال، عرررضية من مودريتش يسددها داني، ولكن ميندي يتصدى قبل أن يقوم كريستنسين بتشتيت الكرة لركنية

29' خطيرررة للريال، ركنية للملكي، يلعبها كروس، الكرة تصل إلى ميليتاو الذي يسددها برأسه قووية ولكن ميندي يمسك بالكرة

23' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جووووووووووووول بنزيما يسجل الهدف الثاني برأسية أخرى رررائعة بعد عرررضية لوكا مودريتش

20' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد، عرررضية رائعة من فينسيوس إلى بنزيما الذي يسدد كرة رأسية رررائعة تسكن شِباك ميندي

19' عرررضية من الجهة اليسرى لتشيلسي، ورأسية من ماااونت ولكن كورتوا يمسك بالكرة

18' بطاقة صفراء لروديجر بعد تدخل قوي على فالفيردي

14' جيمس يسدد الكرة الحرة المباشرة قووووية ورائعة ولكن كورتوا يتألق، يتصدى للكرة وتخرج لركنية

13' بطاقة صفراء للبرازيلي ميليتاو بعد عرقلة هافيرتز

11' ركنية لتشيلسي، دفاع ريال مدريد يشتت الكرة وتصل لماونت الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها بعيدة عن المرمى

9' خطيرررررة للريال، مرتدة للملكي، تمريرة رائعة من بنزيما إلى فالفيردي الذي ينطلق ويمررها إلى فينسيوس الذي يراوغ ويسدد قوووية ولكن الكرة ترتطم بالعارضة

5' خطيرررة للبلوز، تمريرة مذهلة من كانتي في المساحة لهافيرتز في مرتدة للبلوز، الألماني يسدد ولكن الكرة تعلو العارضة

3' تسديدة بعيدة المدى من ميليتاو ولكن ميندي يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 3-4-2-1

إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستنسين

سيزار أثبليكويتا - نجولو كانتي - جورجينيو - ريس جيمس

كريستيان بوليسيتش - ماسون ماونت

كاي هافيرتز

تأهل ريال مدريد لهذا الدور بعد أن نجح في العودة بالنتيجة أمام باريس سان جيرمان وفاز بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين، في حين أن تشيلسي يتواجد في ربع النهائي بعد أن فاز ذهابًا وإيابًا على ليل الفرنسي بنتيجة 4/1 بمجموع اللقائين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022.