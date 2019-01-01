عرض صادم من تشيلسي لضم باريلا

اللاعب الدولي الإيطالي بات قريبًا من البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت عدة مصادر إيطالية أن تشيلسي تقدم بعرض ضخم لضم نيكولا باريلا من كالياري ليعوض به رحيل سيسك فابريجاس المتوقع.

ويُعد لاعب وسط كالياري ومنتخب إيطاليا أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإيطالية خلال العامين الأخيرين، وقد لفت أنظار العديد من الأندية إليه وأبرزها مانشستر يونايتد وإنتر وروما وميلان، لكن مطالب ناديه المالية المرتفعة حالت دون خروجه من جزيرة ساردينيا.

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إذ يُطالب الفريق الإيطالي بالحصول على 50 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن لاعبه صاحب الـ21 عامًا، وهو المبلغ الذي تراه عديد الأندية مبالغًا به، لكن تشيلسي أبدى استعدادًا لدفعه حسبما أوضحت قناة سبورت إيتاليا عبر خبير الانتقالات ألفريدو بيدولا، وما أكده أيضًا جانلوكا دي مارتزيو عبر قناة سكاي سبورت الإيطالية.

إذ أكد المصدران أن تشيلسي تقدم بعرض بالفعل قيمته 45 مليون جنيه إسترليني لضم باريلا لصفوفه خلال الصيف القادم، ليُزيح بذلك الأندية الإيطالية من طريقه وأبرزها الإنتر الراغب بشدة في ضم اللاعب.