ساري: حققت هدف تشيلسي في البريميرليج، ولا أريد الرحيل عن إنجلترا

الفريق ضمن اللعب في دوري الأبطال الموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي سعادته البالغة بضمان اللعب في دوري الأبطال الموسم القادم، موضحًا أنه بهذا حقق هدف النادي الرئيسي.

وكان تشيلسي قد هزم واتفورد في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن آرسنال في المركز الخامس، وسيُختتم الموسم بالمباراة الأخيرة الأسبوع القادم.

ساري الذي يستعد لمواجهة إنتراخت فرانكفورت في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي قال أن الهدف الجديد هو الوصول للمباراة النهائية في البطولة القارية ومن ثم الفوز باللقب، مضيفًا "نشعر أننا نستحق الفوز بلقب ما هذا الموسم، ولذا هي مباراة مهمة جدًا".

أضاف حول حسابات لقاء الإياب بعد التعادل ذهابًا 1-1 في ألمانيا "علينا اللعب للفوز، دون حساب النتائج الأخرى. وهذا أمر خطير جدًا وليس سهلًا أبدًا، لأننا سنواجه فريقًا خطيرًا كما أظهر في المباراة الأولى. فريق يمتاز بالشراسة والحركية في الدفاع، وبالخطورة عبر الهجمات المرتدة والاستفادة من المساحات في الهجوم. لذا هي مباراة خطيرة".

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المدرب الإيطالي قال أنه راضٍ عن عمله مع البلوز هذا الموسم، موضحًا أن هدف المدرب ليس الفوز بالألقاب بل تحسين أداء اللاعبين وقد فعل هو هذا مع عدد من الشباب مثل كالوم هودسون أودوي ولوفتس تشيك وحتى الكبار مثل روس باركلي.

ورفض ساري التعليق على قرار لجنة الاستئناف بالفيفا تأكيد منع تشيلسي من الشراء في فترتي الانتقالات القادمتين، لكن مؤكدًا أنه جاهز للعمل مع الشباب وأنه يُتابع جيدًا اللاعبين المعارين وهناك 2-3 منهم نالوا إعجابه.

وعن مستقبله وارتباطه بالعمل مع روما، قال "كما قلت في كل مؤتمر صحفي، أريد البقاء هنا. أنا أحب كثيرًا الكرة الإنجليزية وأجواء الملاعب ولذا سأبقى هنا لو استطعت. هدفي هو البقاء في إنجلترا حاليًا".

وفي حال تمت إقالته من تدريب تشيلسي، أجاب المدرب "سأحاول العمل مع نادٍ إنجليزي آخر، ولا أعلم أي نادٍ".

أخيرًا قال ساري أن لاعب وسط الفريق نجولو كانتي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة وبحاجة لأسبوعين من الراحة والعلاج، ولذا لن يتمكن من اللعب إلا لو وصل البلوز للمباراة النهائية.