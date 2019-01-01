ساري: لا أحتاج لمهاجم، ربما جناح

مدرب تشيلسي يتحدث عن الميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

منح ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الأولوية في سوق الانتقالات لشراء جناح لا مهاجم، ليصب الكثير من الماء على النار فيما يخص أخبار انتقال جونزالو هيجواين لفريقه.

ولا يعتمد البلوز هذا الموسم على مهاجميه لإحراز الأهداف، إذ لم يُسجل ألفارو موراتا وأوليفييه جيرو معًا سوى 6 أهداف.

وكان تشيلسي قد ارتبط بقوة بضم مهاجم ميلان "هيجواين" في صفقة تبادلية مع موراتا، لكن يبدو أن أهداف ساري تغيرت، خاصة مع قدرة إيدين هازارد على شغل مركز المهاجم بأسلوبه الخاص.

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ولذا رفض المدرب الإيطالي استدعاء المهاجمين المعارين ميتشي باتشواي وتامي أبراهام من فالنسيا وأستون فيلا على الترتيب، بقوله "لا، لن أستدعيهم، لأنني أمتلك خيار هازارد في هذا المركز".

"لدينا موراتا، وهازارد يستطيع اللعب جيدًا في هذا المركز، كما رأينا في آخر مباراتين أو ثلاثة، لذا أعتقد أننا لسنا بحاجة لمهاجم حاليًا".

"ربما نحن بحاجة لجناح آخر، لأننا نعاني من إصابة بيدرو وكالوم هودسن وروبين لوفتس تشيك. للهجوم، لدي خيار هازارد ويا له من خيار، لكني لا أملك خيارات للجناح حاليًا".

من جانب آخر، رفض المدرب السابق لنابولي الحديث عن وضع كالوم هودسون في السوق، مكتفيًا بالتأكيد على قدراته وموهبته وكذلك حاجته للتحسن على صعيد التحرك دون كرة والأدوار الدفاعية، كما أكد على أنه ينال وقتًا جيدًا للعب مقارنة بأنه مازال في عامه الـ18.