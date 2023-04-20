استعدادًا لمواجهة برشلونة.. سيدات تشيلسي يتدربن مع شباب الأكاديمية

من أجل مضاهاة قوة برشلونة

تدرّب فريق تشيلسي للسيدات مع فريق الأكاديمية للذكور هذا الأسبوع استعدادًا لمواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

مواجهتان سيحملان طابع الثأر نسبةً لما حدث في أخر لقاء جمعهما في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 عندما تجرّع تشيلسي آنذاك الخسارة بأربعة أهداف دون رد ليفزن سيدات برشلونة بلقب دوري الأبطال الأول في مسيرتهن.

وكانت سيدات تشيلسي عبرن ربع النهائي بعد تأهل درامي على حساب ليون حامل اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ما سبب تدرب سيدات تشيلسي مع فريق الأكاديمية؟

فريق تشيلسي للسيدات تحت قيادة إيما هايز يستهدف خلال اللعب مع شباب الأكاديمية على عاملين لمضاهاة قوة برشلونة: الرتم السريع واللياقة البدنية.

وبحسب موقع "ذا اثليتك" فإن سيدات تشيلسي تدربن يوم الأربعاء ضد الفريق تحت الـ18 عامًا والخميس مع فريق تحت الـ16 عامًا.

التركيز الأكبر كان على الخطط التكتيكية ومحاولة التغلب على أسلوب برشلونة التقليدي "تيكي تاكا" والتمريرات القصيرة المتقنة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها فريق إيما هايز ذلك إذ عادة يواجه شباب الأكاديمية قبل المباريات المهمة وحدث ذلك قبل مواجهة وست هام في نهائي الكأس "كونتي كاب" والتي انتهت بفوز البلوز بسباعية دون رد.

ويبحث فريق نادي تشيلسي للسيدات للتتويج باللقب الأوروبي الأول في مسيرته فيما يسعى للحفاظ على لقبه في الدوري الإنجليزي إذ يحتل المركز الثاني برصيد 40 بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد وبعدد مباريات أقل.

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