ثلاثي مر من تشيلسي .. الاتحاد الإنجليزي يقلص قائمة المرشحين لخلافة ساوثجيت

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لا يزال السؤال المفروض عن خليفة جاريث ساوثجيت في مقعد قيادة منتخب إنجلترا، يبحث عن إجابة داخل أروقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ورحل ساوثجيت عن قيادة منتخب الأسود الثلاثة بعد خسارته لقب الأمم الأوروبية على يد إسبانيا (1-2) في النهائي، وهو سيناريو مكرر لما حدث في نسخة 2020، عندما خسر اللقب في عقر دار الإنجليز لكن هذه المرة كان لحساب إيطاليا بركلات الترجيح.

وكشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، وضع عدة أسماء أمام أعضاء مجلس الإدارة التسعة الآخرين للتصفية فيما بينهم واختيار الأنسب.

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وأشارت إلى أن هذه الفكرة لاقت استحسان مسؤولي الاتحاد، وهذا يعني أنه سيتم التواصل مع المرشحين الأجانب لهذا المنصب، بالإضافة إلى المرشحين الإنجليز.

ووفقًا للتقرير، فإن مدربي تشيلسي السابقين توماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو هما أفضل الخيارات الأجنبية المتاحة لخلافة ساوثجيت، وهناك أيضًا تفكير في إيدي هاو (مدرب نيوكاسل) وجراهام بوتر (مدرب تشيلسي وبرايتون السابق)، إذا كانت مطالب توخيل وماوريسيو المادية مرتفعة للغاية.

وأوضحت "ذا جارديان" أن الاتحاد الإنجليزي يأمل في تعيين خليفة ساوثجيت في أسرع وقت، لكنه في نفس الوقت لن يتعجل بالاختيار لأن الأولوية هي التأكد من حصولهم على الشخص المناسب.

وفي هذا السياق، يتوقع أن يتولى لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، وأحد المرشحين لخلاف ساوثجيت أيضًا، المسؤولية مؤقتًا قبل مواجهة آيرلندا في دوري الأمم الأوروبية المقررة 7 سبتمبر المقبل.