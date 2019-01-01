خاص - تشيلسي يوافق على إعارة موراتا لأتلتيكو مدريد

تشيلسي الإنجليزي يوافق على انتقاله لاعبه الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الاعارة بداية من يناير الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وافق فريق تشيلسي الإنجليزي على إعارة لاعبه الإسباني ألفارو موراتا لنادي أتلتيكو مدريد بداية من شهر يناير الجاري.

يأتي هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره الخاصة، ومن المفترض أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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ويملك أتلتيكو مدريد إمكانية شراء اللاعب الإسباني بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة على أن يدفع مبلغ يقدر بحوالي 48.5 مليون جنيه استرليني لنادي تشيلسي.

واتفق موراتا مع أتلتيكو مدريد في وقت سابق هذا الأسبوع على بنود التعاقد مع أتلتيكو مدريد ووافق على تخفيض راتبه الحالي الذي يناله مع تشيلسي والذي يصل لـ 120 ألف استرليني في الأسبوع الواحد.

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وأقترب تشيلسي من الحصول على خدمات الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب فريق يوفنتوس المعار للميلان خلال الصيف الجاري، وكان الثنائي خارج قائمتي فريقيهما في اللقاء الأخير لكل منهما.

جدير بالذكر أن موراتا كان قد انضم لصفوف تشيلسي في الصيف قبل الماضي قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 70 مليون يورو.