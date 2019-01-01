تشيلافيرت: ميسي محق وتصرف كما ينبغي

خوسيه لويس تشيلافيرت نجم منتخب باراجواي المعتزل يشيد بتصرفات ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا.

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أشاد الباراجوياني خوسيه لويس تشيلافيرت بما قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب مباراة فريقه أمام تشيلي بعدم تسلم الميداليات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشيلافيرت وأكد خلالها أن ما قام به ميسي هو التصرف المثالي من أي لاعب محترف يتعرض للسرقة.

رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية غاضب من تصريحات ميسي 🗨️ pic.twitter.com/M2uZmIbx7i — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يوليو ٢٠١٩

وقال تشيلافيرت: "أشعر برضا كبير وأن السعادة تغمرني لأن ميسي كان ذلك هو رد فعله على ما حدث، لقد قام بما يجب على اللاعب المحترف القيام به عندما تتم سرقته".

وأضاف: "لقد أبلغت من قبل مرارًا وتكرارًا عن أزمات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والآن جاءت الإعادة التليفزيونية لتجعل من ذلك الفساد قانونيًا".

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واختتم تصريحاته: "أهنيء ميسي على الموقف الذي قام به، لقد كانت فرصته في تلك المباراة واستجاب بشكل جيد ولم يذهب ليحصل على الميدالية كما أرادوا".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد هاجم التحكيم وتنظيم البطولة وأكد في تصريحات صحفية أنها موجهة ليحقق المنتخب البرازيلي الفوز بها.