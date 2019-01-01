تشيك: نأمل في حل أزمة المدير الفني لتشيلسي قبل يوم الأربعاء

فريق تشيلسي سيبدأ في التجمع من جديد استعداداً للموسم الجديد يوم الأربعاء القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد بيتر تشيك، الحارس السابق لنادي تشيلسي، أن فرانك لامبارد هو الخيار الأول لإدارة تشيلسي لشغل منصب المدير الفني للموسم الجديد.

وسيبدأ بيتر تشيك الحارس السابق لنادي تشيلسي، مهمته في كونه مستشاراً فنياً للفريق اللندني بداية من يوم الإثنين الأول من يوليو.

وقال تشيك في تصريحات صحفية اليوم: "لقد حددت إدارة النادي بعض المدربين الذين نتواصل معهم، بينهم فرانك لامبارد بالفعل، يمكنني الحديث عن جميع المرشحين".

وتابع: "الفريق سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد، وفي هذه الأثناء يجب ان نحل سؤال من هو المدير الفني الجديد".

وحصلت إدارة البلوز على تصريح من إدارة ديربي، بالتفاوض مع المدير الفني للفريق فرانك لامبارد، منذ الأسبوع الماضي ولكن لم يتم ظهور أي تطورات جديدة حتى الآن.

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وتطرق تشيك إلى الحديث عن وظيفته الجديدة، في ناديه القديم: "إنه شيء جديد بالنسبة لي، لكنني لا أشعر بالتوتر، هذا هو الشيء الذي فاجأني".

وواصل: "أول شيء سيكون اختيار المدرب وهذا سيؤثر على مهمتي التالية، أنا جديد على هذه المهمة، لكن لدي إمكانيات كافية للتأثير على النادي، وهي مسؤولية كبيرة وأحبها".