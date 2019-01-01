تشيك: التأهل لدوري الأبطال القادم أهم من الألقاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال أن إنهاء الدوري الإنجليزي ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال أهم للفريق من الفوز بألقاب أخرى هذا الموسم.

وقال صاحب الـ36 عامًا عن ترتيب الأولويات في أهداف فريقه "الأولوية بالنسبة لنا هي إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى وبالتالي العودة لدوري الأبطال، ومن ثم نريد التقدم كنادٍ وكفريق".

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"لدينا مدرب جديد ونحن بالطبع نُحدد أهدافنا معًا، والأكيد أن نجاحنا في الفوز بلقب ما في الموسم الأول له سيكون رائعًا. نحن نلعب كل مباراة للفوز، ونحن نلعب الآن في كأس إنجلترا وهدفنا أن نؤدي جيدًا ونفوز بها".

أتم "والأمر ذاته ينطبق على الدوري الأوروبي، فقد بدأنا بشكل جيد وتأهلنا لدور الـ32. الفوز بالبطولتين ضمن أهدافنا لكن البريميرليج هو الهدف الأكبر والأهم، أن نُنهيه في المراكز الأربعة الأولى".