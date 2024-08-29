تشيفيرين: أتمنى عودة كريستيانو رونالدو لدوري أبطال أوروبا .. ونجم النصر يُفاجئه بالرد

رونالدو حصل على جائزة خاصة خلال حفل قرعة الموسم الجديد من دوري الأبطال

حصل كريستيانو رونالدو على جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش حفل قرعة الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، وقد أبدى رئيس يويفا، ألكسندر تشيفيرين، أمله في عودة نجم النصر للعب في البطولة الأهم والأغلى في كرة القدم.

رونالدو كُرم بالجائزة الخاصة لكونه أفضل هداف في تاريخ دوري الأبطال، وقد أشاد به تشيفيرين كثيرًا وفي نفس الوقت أبدى حزنه لأنه لم يعد يلعب في البطولة الأفضل على حد وصفه، إلا أن صاحب الـ39 عامًا فاجأه والجميع بالرد.

الرئيس تحدث قائلًا "نحتاج ساعة أو اثنتين للحديث عن مسيرة رونالدو، 140 هدفًا مذهلًا في دوري الأبطال، لا أعلم ما الذي يُمكن تحقيقه أفضل من تلك المسيرة المذهلة والناجحة، إن فكرنا عن دوري الأبطال أو اليورو فنحن نفكر برونالدو، إن فكرنا بكرة القدم فنحن نفكر به. هو لاعب مدهش بمسيرة مدهشة ويستحق ذلك التكريم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "لكن لدي مشكلة مع رونالدو وهي أنه للأسف لم يعد يلعب في البطولة الأفضل، لكن بالنظر إلى حقيقة أنه الوحيد الذي لا يتقدم بالعُمر فأنا آمل أن يعود للعب في دوري الأبطال يومًا ما".

والتقطت مقدمة الحفل طرف الحديث من الرئيس وأكدت على أمنية الجميع بعودة رونالدو للعب في دوري الأبطال لأنه جزء منها، وهنا تدخل رونالدو وفاجأ الجميع بالقول "لا تنسوا أنني ألعب في دوري أبطال آسيا الآن، وهو بطولة مهمة كذلك".

رونالدو أتم بالتأكيد على أنه ليس نادمًا على خطوته بالانتقال إلى الدوري السعودي وعدم لعب دوري الأبطال مجددًا، ومضيفًا "من الممتع أن أكون هنا، شكرًا لكم جميعًا، كانت لدي الفرصة لأحظى بمتعة اللعب في تلك البطولة، هي بالنسبة لي بطولة خاصة وقد فزت بها كثيرًا وسجلت كثيرًا، لدي ذكريات رائعة، كرة القدم وحياتنا بشكل عام عبارة عن ذكريات وأنا لدي ذكريات رائعة جدًا، لست نادمًا بشأن ما قاله تشيفيرين ولكن دعونا نرى ما قد يحدث مستقبلًا".