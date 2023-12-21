تشيفيرين في رسالة ساخرة : لن أمنع ريال مدريد وبرشلونة من إنشاء السوبر ليج!

رئيس يويفا يخرج عن صمته

قرر ألكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخروج للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص مشروع السوبر ليج.

المحكمة اتهمت الاتحادين الأوروبي والدولي بعرقلة المشروع بطرق غير مشروعة، وأقرت بعدم منع أو معاقبة أي أندية تسعى للمضي قدمًا في هذه الفكرة أو أي خطوة مماثلة.

تشيفيرين خرج في مؤتمر عبر الفيديو مع بعض الصحفيين قائلًا:"لن نحاول إيقاف ريال مدريد وبرشلونة من الاستمرار في فكرة السوبر ليج، يمكنهما ابتكار أي شيء".

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وأضاف:"آمل أن يبدأ كل منهما مسابقتهما الكبرى المكونة من ناديين فقط في أقرب فرصة ممكنة".

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد السخرية الواضحة من رئيس الاتحاد الأوروبي من محاولات ريال وبرشلونة للقتال حتى اللحظات الأخيرة لإبقاء المشروع على قيد الحياة.

يذكر أن الثنائي الإسباني خرج في بيان رسمي للترحيب بقرار محكمة العدل الأوروبية، بينما خرج مانشستر يونايتد، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للتنديد بالفكرة واتهامها بمحاولة تدمير المسابقات المحلية.