تشيفيرين: أردنا حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال!

"نعلم أننا كنا على حق"

يصر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، على أنهم كانوا "على حق" في توجيه الاتهام إلى مانشستر سيتي بسبب انتهاكات اللعب المالي النظيف.

وأعلن "يويفا" في فبراير 2020 استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، وتغريمه 30 مليون يورو.

واستأنف النادي الإنجليزي على عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، وبالفعل جرى إلغاء العقوبات، بسبب عدم إثبات معظم الانتهاكات.

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وقال تشيفرين في تصريح لصحيفة التلجراف اليوم: "نعلم أننا كنا على حق. لن نقرر (العقوبة) إذا كنا لا نعتقد أننا على حق".

وأضاف: "بصفتي محاميًا لمدة 25 عامًا، أعلم أنه في بعض الأحيان تفوز بقضية أنت متأكد من أنك ستخسرها، وفي أحيان أخرى تخسر قضية عندما تكون متأكدًا من الفوز".

وختم: "عليك ببساطة أن تحترم قرار المحكمة، لا أريد التحدث عن القضية في إنجلترا. لكني على ثقة من أن قرار هيئتنا المستقلة كان صحيحًا. ولم أدخل في هذا القرار (العقوبة)".