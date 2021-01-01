تشيفرين يدافع عن لابورتا: ليس ذنبه انضمام برشلونة للسوبرليج والأخير يرد

المزيد من الحديث للسلوفيني عقب أزمة السوبرليج

علق رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" أليكساندر تشيفرين على موقف برشلونة من المشاركة في تأسيس بطولة السوبرليج وعذر رئيسه الحالي جوان لابورتا.

برشلونة مع ريال مدريد الوحيدان الذان لم يصدر عنهما بيانات بخصوص الانسحاب أو توضيح الموقف فيما يخص البطولة الجديدة المزمع تأسيسها.

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وقال تشيفرين في حواره مع "24ur.com": "الجميع خيب ظني ولكن أقلهم كان برشلونة، لابورتا تم انتخابه كرئيس قبل أقل من شهرين".

وأكمل: "لم يكن بيده الكثير ليفعله، العقد الذي وقعه ليترك القرار النهائي للشركاء كان قراراً ذكياً للغاية من طرفه".

واستمر السلوفيني: "تحدثت معه مرتين أو ثلاثة، هو تحت ضغط كبير بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للبرسا، والأمر ليس بسببه".

وختم: "برشلونة وصل لتلك الوضعية ليس بوجوده، ولذا هو واقع تحت ضغط كبير بالوقت الراهن".

لابورتا تحدث مع "Esport3" ووضح موقف ناديه: "كنا في موقف حذر، السوبرليج حاجة أساسية ولكن الكلمة الأخيرة للأعضاء، الأندية الكبيرة تصرف كثيراً ويجب أن يكون لها رأي في التوزيع الاقتصادي".

وأردف: "السوبرليج يجب أن تكون جذابة وعلى أسس رياضية، ندافع أيضاً عن المسابقة المحلية ومنفتحون على الحوار مع يويفا، هناك ضغط على بعض الأندية ولكن المشروع مستمر".

وعلم "جول" من مصادره أن الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو كان أحد أهم الشخصيات وراء تخطيط فكرة السوبرليج قبل رحيله.