تشيزني يكشف عقاب أليجري لرونالدو بسبب طرده

قاعدة غريبة من أليجري..

كشف تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، عن الهدية التي اضطر كريستيانو رونالدو إلى جلبها لجميع لاعبي البيانكونيري خلال موسمه الأول كجزء من عقاب يفرضه ماسميليانو أليجري، المدرب السابق للسيدة العجوز على من يتلقوا البطاقة الحمراء.

وكان رونالدو قد تحصل على البطاقة الحمراء خلال مباراة اليوفي أمام فالنسيا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية على ملعب ميستايا، ليكون لزامًا عليه جلب هدية إلى جميع اللاعبين وفقًا لما أقره أليجري من عرف خلال فترته بتورينو.

الدون البرتغالي لا يزال يؤمن بأنه لم يكن يستحق الحصول على البطاقة الحمراء في هذه المباراة، مما جعله يماطل قليلًا قبل أن يقرر الوفاء بالعهد ويجلب حاسوبًا لكل لاعب في قائمة اليوفي.

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الحارس البولندي في تصريحات إعلامية قال "جلب لنا حاسوبًا جميعًا، لقد كان هناك تأخير طويل، ولكن في نهاية المطاف بات لدينا الحاسوب.".

كما أضاف "كريستيانو لم يتقبل البطاقة الحمراء واستمر في القول أنه لم يفعل شيئًا، استغرقنا بعض الوقت في إقناعه، قضينا حوالي شهرين في هذا النقاش قبل أن يشتري لنا الأجهزة أخيرًا.".

ولم يكن الموسم الأول لرونالدو موفقًا مع اليوفي أو على قدر التطلعات إلى حد كبير، فاكتفت كتيبة أليجري بتحقيق الدوري الإيطالي وخرجت من ربع نهائي دوري الأبطال على يد أياكس، ليخسر الدون بعدها جائزتي الكرة الذهبية والأفضل في 2019 لصالح غريمه ليونيل ميسي.

يذكر أن رونالدو كان يعيش موسمًا مميزًا في الفترة الأخيرة بعد تسجيله خلال مشاركته في 11 مباراة متتالية بالكالتشيو، قبل أن يتسبب فيروس كورونا في إيقاف النشاط الرياضي بالعالم كله إلى أجل غير مسمى.