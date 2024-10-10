حارس مرمى البارسا الجديد تحدث مرارًا عن "عادته" الشخصية

وجه لوبو كاراسكو، نجم برشلونة في ثمانينات القرن الماضي، انتقادات عنيفة لحارس مرمى الفريق الجديد، فويتشيك شتشيسني، مطالبًا إياه بالتوقف عن التدخين الذي، على حد وصفه، سيقتله ببطء.

اللاعب البولندي كان قد عاد من الاعتزال ليُعوض مارك أندري تير شتيجن في البارسا، بعد تعرض الحارس الألماني لإصابة قاسية أنهت موسمه، وقد وقع عقدًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

شتشيسني كان قد اعترف مرارًا بالتدخين وعارض تمامًا تدخل أي شخص في تلك النقطة من حياته التي وصفها بالشخصية، حيث قال لصحيفة سبورت "هذه أشياء لا أغيرها في حياتي الشخصية وليس من شأن أحد إن كنت أدخن أم لا، هذا الأمر لا يؤثر على ما أقدمه في الملعب حيث أبذل قصارى جهدي. أنا لا أفعل ذلك أمام الأطفال حتى لا أترك لهم أثرًا سيئًا لكن البعض يلتقط صورًا لي خلال تدخيني خلف الأشجار، هذا أمر لست مسؤولًا عنه، أحاول إخفاء ذلك وألا أظهره للعلن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كاراسكو سخر من تصريحات اللاعب، بقوله "الحمدلله أنه يُحاول إخفاء ذلك وعدم إظهاره للعلن"، قبل أن يُضيف لبرنامج "إل شيرينجيتو" "عليه أن يعلم أين هو على المستوى المهني والرياضي، عليه أن يُحافظ على صورته ورباطة جأشه ومن ثم يفعل ما يريد في منزله. هو لاعب محترف وطالما يقوم بعمله على أرض الملعب سيتم تقديره جيدًا، لكن بالنسبة لي وما أشعر به هو أن التدخين انتحار وقتل للنفس ببطء".

أضاف "شتشيسني يفعل شيئًا يجب ألا يفعله أبدًا، لا يمكنه الخروج والقول أنه أمر شخصي، أعلم أنه شخصي ولكنه مرعب، من يُدخن لا يدرك الضرر الذي يُسببه لنفسه. لدي أمثلة على ما أقول والمثال الأكبر هو يوهان كرويف الذي هو موهبة مثيرة للإعجاب وأحد الأساطير في كرة القدم، مع هذا فقد كان لديه عقلًا ضعيفًا وقد أهدر 30 عامًا ربما من حياته بسبب التدخين".

كان النجم الهولندي الراحل قد اعترف بوجود رذيلتين كبيرتين في حياته، الأولى هي كرة القدم والتي منحته كل شيء على حد قوله، والثانية هي التدخين الذي كان يسلبه حياته كما قال.