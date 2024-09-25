"أمر واحد يمكنني التعليق عليه".. أول رسالة من تشيزني بعد اهتمام برشلونة!

ماذا قال الحارس البولندي؟

تتواصل التطورات بشأن إمكانية تعاقد برشلونة مع حارس بديل للألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة كبيرة خلال مواجهة فياريال يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

وحسب تقارير صحفية، فإن مدة غياب تير شتيجن قد تصل إلى 8 أشهر، بعدما أظهرت الفحوصات أنه "يعاني من إصابة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى"، ما يسمح للنادي الكتالوني بالتوقيع مع لاعب خارج فترات الانتقالات، بشرط أن يكون غير مقيد بأي فريق.

ورشّح كثيرون البولندي فويتشيك تشيزني، الحارس السابق ليوفنتوس، الذي اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي لخلافة تير شتيجن، علمًا بأنه كان في قمة مستواه، ما يؤهله للعب في أعلى مستوى لفترة أطول.

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وتواصلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مع الحارس البولندي المعتزل (34 عامًا) الذي يتواجد مع عائلته في ماربيا مع عائلته لسؤاله حول إمكانية ارتداء القفازات من جديد مع برشلونة.

وأراد تشيزني نقل رسالة دعم لمارك تير شتيجن: "آمل فقط أن يتعافى مارك قريبًا، إنه صديق جيد وحارس مرمى رائع وأتمنى له الأفضل".

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وردًا على سؤال حول ما إذا كان يوافق على ارتداء قميص برشلونة، قال: "هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني التعليق عليه (رسالتي لتير شتيجن)".