تشيزني: بوفون عظيم وأوبلاك وأليسون وشتيجن الأفضل

من هو أفضل حارس في العالم وما رأيه في جيانلويجي بوفون؟ تشيزني يجيب

قال تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس إنه كان فقيرًا ويلعب التنس في الوقت الذي شارك فيه جيانلويجي بوفون لأول مرة في 1997.

وظهر تشيزني إلى جانب المدرب ماوريسيو ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة لوكموتيف موسكو ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة قال تشيزني إن الخصم أظهر قوة كبيرة في مواجهة الدور الأول والتي لعبت في تورينو، مؤكدًا أن الفريق سيظهر شخصية أكبر على ملعبه ويحتاج إلى التركيز.

وأضاف: "جيانلويجي بوفون حارس عظيم، وقبل ذلك هو شخص عظيم وأتعلم منه الكثير وأشعر بسعادة كبيرة لأنني زاملته في فريق واحد"

وتابع: "أين كنت في 1997 حين نفذ أول ركلة مرمى وهو حارس للفريق الأول؟ ربما لا أتذكر، ما أعرفه أنني لم أكن قد بدأت ممارسة كرة القدم من الأساس، كنت أحب التنس ولكنني كنت فقيرًا جدًا"

وأردف: "لن أقول أبدًا بأنني بطل خارق، ولكنني أشعر بقوة كبيرة يمنحها لي الجميع هنا، أنا في أحد أفضل الفرق الأوروبية وأ:ثرها عراقة على الإطلاق"

وحول أفضل حارس مرمى في العالم قال: "أنا لست منهم، هذه حقيقة لا أخجل من الاعتراف بها، في رأيي هم أوبلاك وشتيجن وأليسون بيكر"

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يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في المباريات الثلاثة التي خاضها.