تشيزني: أكره الصحف الإيطالية وأصبحت حارس مرمى بسبب والدي

حارس يوفنتوس يتحدث عن دور والده في تكوين شخصيته

أكد البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، أنه يكره الصحف الإيطالية ولا يهتم أبداً بقراءتها.

وقال تشيزني في حوار مع الموقع الرسمي لناديه: "أصبحت حارس مرمى لأجل والدي، بالإضافة إلى أنني كنت الأفضل بين أصدقائي في مركز الحارس".

وواصل: "أعتقد أنني وُلدت لكي أكون حارس مرمى، في مركز حراسة المرمى لا مجال للأخطاء، يجب أن يكون لديك قوة عقلية كبيرة لتصبح حارس".

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وتابع: "أنا أكره الصحف، أنا غير مهتم بقراءة الصحف، فتقييمات اللاعبين تجعلني أضحك، فالشخص الوحيد الذي يعرف تقييم اللاعب هو اللاعب نفسه، سترى في إحدى الصحف تقييم لاعب 5.5 وفي أخرى 7.5".

الحارس البولندي، شارك مع يوفنتوس هذا الموسم في 14 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة أربع مرات.