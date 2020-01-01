تشيرنو: جوزيه ظلمني في الأهلي بسبب نجله

تعاقد الأهلي مع اللاعب الأنجولي إفلينيو تسبب في رحيل تشيرنو عن الأهلي.

أكد السيراليوني تشيرنو منساري، لاعب النادي الأهلي السابق، على أنه تعرض للظلم داخل القلعة الحمراء، بسبب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

تشيرنو قال خلال تصريحات عبر قناة "أون سبورتس 1": "لعبت مع الأهلي موسم وحيد، وحققت دوري أبطال إفريقيا ، ولكن كانت أفضل محطاتي في مصر كانت رفقة فريق القناة".

اللاعب السيراليوني تابع: "تعرضت للظلم في الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه، الأن ابنه كان يعرض بعض اللاعبين من أنجولا، ولذلك لم يرفضهم وشاركوا مع الفريق".

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منساري أردف: "الأهلي تعاقد مع إفلينيو عن طريق نجل جوزيه، وذلك بهدف رحيلي عن الفريق، ولم يسجل إلا هدفًا وحيدًا في النهاية مع القلعة الحمراء".

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يذكر أن تشيرنو لعب في الدوري المصري بداية من موسم 1994-1995 إلى موسم 2007-2008، ليصبح أكثر اللاعبين الأجانب استمرارًا ببطولة الدوري المصري .

ويعد تشيرنو واحدًا من اللاعبين الأجانب الذين مروا على النادي الأهلي، حيث تألق مع نادي القناة، قبل تعاقد الفريق الأحمر معه، قبل رحيله بعد عام واحد فقط.