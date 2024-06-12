الديوك تستعد بكل قوة لموقعة النمسا؟

تلقى المنتخب الفرنسي أنباءً جيدة قبل 5 أيام من أول مباراة للبلوز في بطولة أمم أوروبا 2024 ضد النمسا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الثنائي أدريان رابيو وأوريلين تشواميني، شارك اليوم الأربعاء بشكل جيد في التدريب الجماعي لوصيف العالم.

وحضر جميع اللاعبين منذ بداية المران، ومن بينهم أدريان رابيوت وأوريليان تشواميني، اللذان لم يشاركا في الفوز على لوكسمبورج (3-0) والتعادل مع كندا وديًا بسبب الإصابة.

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وأشارت إلى أن تشواميني، الذي أنهى مرحلة التعافي من كسر في قدمه، لم يشارك في المباراة التجريبية بين اللاعبين في نهاية التدريب، وبقي بالنصف الآخر من الملعب، ليجري التدريبات مع المدرب البدني للمنتخب الفرنسي، سيريل موين.

على الجانب الآخر، شارك رابيو بشكل جيد في المباراة التجريبية، أما ثيو هيرنانديز فقد أكمل تدريباته كما كان مخططًا له.

وكان ثيو هيرنانديز قد تلقى ضربة في ركبته اليسرى خلال المباراة الودية الأخيرة أمام كندا، لكنه تلقى علاجًا سريعًا، وسيتدرب بشكل طبيعي غدًا الخميس.

في المقابل، تلقى أوليفييه جيرو وأنطوان جريزمان ضربات خفيفة في الكاحل، لكن لا داعي للقلق لأنهم شاركوا في الجلسة التدريبية كاملة.