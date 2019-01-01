تشكيل هجومي متوقع للهلال في مواجهة فلامنجو البرازيلي

المدرب الروماني اعتمد في المران الأخير على البرازيلي كارلوس إدواردو في مركز المحور

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن نوايا المدير الفني الروماني “رازفان لوشيسكو”، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في خوض مباراة فلامنجو البرازيلي بتشكيل هجومي.

ويبحث فريق الهلال بطل آسيا عن تحقيق انجازًا تاريخيًا بالوصول للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية – قطر 2019- عندما يلتقي اليوم الثلاثاء أمام فريق فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي البطولة، على استاد خليفة الدولي في الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الدوحة.

صحيفة "الرياضية" قالت أن المدرب الروماني اعتمد في المران الأخير على البرازيلي كارلوس إدواردو في مركز المحور، إلى جانب الكولومبي كويلار مع إعطائه كامل المهام الهجومية.

ويأتي هذا القرار بسبب غياب اللاعب محمد كنو بعد تعرضه للطرد في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي خلال المباراة الأولى بمونديال الأندية، وكذلك غياب سلمان الفرج بداعي الإصابة.

كما من المنتظر من لوشيسكو إضافة الدفع بالإيطالي سيباستيان جيوفينكو في التشكيل الأساسي خلف الفرنسي بافيتمبي جوميس، اللذين يعودان للمشاركة بصفة أساسية بعد أن أبديا جاهزيتهما الكاملة في التدريبين الأخيرين.

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ومن المنتظر أن يكون تشكيل الهلال في مباراة نصف النهائي كما يلي :

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

خط الدفاع : ياسر الشهراني – علي البليهي – هيون جانج – محمد البريك.

خط الوسط : جوستافو كويلار – كارلوس إدواردو – سالم الدوسري.

خط الهجوم : سبيستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو – بافتيمبي جوميس.