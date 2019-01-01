أجانب الاتحاد الجُدد يشاركون بشكل أساسي أمام بولتون الإنجليزي

شهد تواجد الثنائي الأجنبي المنضم حديثًا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي بولتون الإنجليزي التي تنطلق بعد قليل في إطار ودي بين الفريقين.

التشكيل الأساسي للاتحاد في مواجهة الفريق الإنجليزي شهد تواجد الثنائي الأجنبي المنضم حديثًا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتواجد كل من ايميليانو فيشيو ولويس خيمينيز في تشكيلة العميد للمرة الأولى قد مواجهة نادي بولتون بعد قليل.

🗞️تقارير صحفية

🐯إدارة الاتحاد أصبحت قريبة جدًا من حسم صفقة المهاجم الشاب هارون كمارا لاعب نادي القادسية

الحالي.

⭕️حيث تم التوصل إلى المراحل النهائية للمفاوضات، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 20 مليون ريال. pic.twitter.com/BfdTUQ9iN8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 16, 2019

وجاء تشكيل نادي الاتحاد كما يلي :

حراسة المرمى : فواز القرني

خط الدفاع : سعود عبدالحميد – عمار الدحيم – عبدالله العمار – منصور الحربي.

خط الوسط : جابر عيسى - ايميليانو فيشيو - لويس خيمينيز – كارلوس فيلانويفا.

خط الهجوم : رومارينيو – اليكسندر بريجوفيتش.

ويستعد الفريق الاتحادي للموسم الجديد بكل قوة من أجل تعويض الاخفاق الذي تعرض له الفريق خلال الموسم الماضي.

اهتمام تركي بأزمة الاتحاد بعد رحيل جاري رودريجيز إلى فناربخشة

إدارة وجماهير العميد يأملون في تجنب سيناريو العام الماضي، والذي نجا فيه بأعجوبة من الهبوط إلى الدرجة الأولى.