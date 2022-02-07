تشفيرين يخضع: إذا طلبني ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس للحديث.. سأجلس!

حالة من الشد والجذب عاشها العالم الكروي على خلفية فكرة "السوبر ليج" التي طرحها 12 ناديًا وتمسك بها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، في الصيف الماضي.

الأمر بدأ بتهديد شديد من الاتحاد الأوروبي واجهه اعتراض من ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة ليصل الأمر إلى محكمة مدريد.

ومنذ صدور الحكم بسقوط دعوى الاتحاد الأوروبي على الأندية الثلاثة المؤسسة، وانقطعت الأخبار تقريبًا عن هذه الحرب.

ألسكندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خرج في تصريحات أثناء مقابلة مع "جورنال دو ديمانش" للحديث عن يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة.

وقال: لم أتلق أي أخبار منهم مرة أخرى، لكن ليس لدي أي مشاكل مع أي من الأندية الثلاثة، التي احترمها بشكل كبير".

وأضاف: "إذا طلبوا مني لقاء، سأفعل ذلك، سأجلس واتحدث".

وحتى الآن، لاتزال فكرة "سوبر ليج" مطروحة على الطاولة، وما بين الأندية الثلاثة ويويفا يتأرجح مصيرها، ومن الواضح أنه سيحسمه صاحب النفس الطويل.

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