تشبه لعنة دي بروين؟ جوارديولا يوضح حالة هالاند ودوكو.. وموعد العودة

بيب: قدم إيرلينج ليست مكسورة

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن طبيعة إصابة ثنائي الفريق إيرلينج هالاند وجيرمي دوكو.

وكان جوارديولا قد استبعد الثنائي من مباراة لوتون تاون (2-1) للإصابة، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرها موقع النادي: "تحدثت مع هالاند يوم السبت الماضي، وقال إنه يشعر بتحسن كبير".

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وأضاف: "بعد مباراة أستون فيلا الأسبوع الماضي (الجولة 15)، لم يكن يستطيع المشي، الآن يمشي دون أن يشعر بأي ألم".

وتابع: "نتابع الحالة بشكل يومي.. لا يعاني من كسر، إنه مجرد ضغط على العظام، ونأمل أن يكون جاهزا ضد كريستال بالاس (السبت المقبل)، وإن لم يحدث ذلك فقد تكون عودته في مونديال الأندية".

وفيما يتعلق بإصابة دوكو، اختتم بيب: "إنها إصابة عضلية. ليست مشكلة كبيرة مثل كيفن دي بروين، لكن علينا أن نفكر في مدى قوته، وعلينا أن نكون حذرين.. ربما يصبح جاهزا خلال أسبوع أو أسبوعين".