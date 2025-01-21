"مقرفة وكاذبة ومثيرة للشفقة".. مواجهة نارية بين واندا نارا وتشاينا سواريز صديقة إيكاردي!

ماذا حدث؟

تتصاعد تطورات الحرب الإعلامية بين النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي وطليقته واندا نارا في الأسابيع الأخيرة.

وكشفت الصحفية الأرجنتينية يانينا لاتوري عن تبادل حاد للكلمات بين واندا نارا وصديقة إيكاردي الحالية تشاينا سواريز، عن طريق نشر لقطة شاشة لمحادثة واتساب بينهما، وفق صحيفة "آس".

"أنتِ شخص مقرف، تركتِ طفلة تبلغ 11 عامًا تبكي. كيف يخطر لكِ أن تقولي لها شيئًا كهذا؟"، هكذا عبرت تشاينا عن غضبها دفاعًا عن ابنتها (روفينا) التي يُزعم أنها تلقت كلمات سيئة من واندا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "أن تقولي لطفلة (أناس مقرفون، مثيرون للشفقة) وهي تقول عيد ميلاد سعيد لابنتك. الكبار يحلون مشاكلهم بأنفسهم. يا لكِ من شخص سيئ. كاذبة مثيرة للشفقة".

وحسب صحيفة "آس" فقد تقدمت سواريز عبر محاميها بشكوى ضد واندا نارا لنشر هذه المحادثة المثيرة للجدل، لكن القاضي قرر عدم قبولها.