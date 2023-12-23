"تشاومينينجا".. اختراع أنشيلوتي الجديد للتغلب على مصائب ريال مدريد

لقب جديد ينتشر في غرفة ملابس الملكي

بدأ أوريلين تشاوميني، لاعب خط وسط ريال مدريد، الاعتياد على استخدامه كقلب دفاع في الفريق الملكي هذا الموسم، في ظل الإصابات طويلة الأمد للثنائي إيدير ميليتاو ودافيد ألابا.

ولجأ كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، إلى خيار تشاوميني كقلب دفاع مضطرًا في ظل النقص الحاد في الجدار الدفاعي للملكي، لكنه اعترف بعد مباراة ألافيس الأخيرة أن "هذا المركز ليس ما يحبه تشاوميني، لكنها حالة طارئة".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن أنشيلوتي سيعتمد خلال مواجهة ريال مايوركا، المقررة 3 يناير المقبل في الليجا، على روديجر وبجواره لاعب خط الوسط الفرنسي بنسبة 100%.

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وفي هذا السياق، نشر روديجر صورة له برفقة تشاوميني في "ستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال في رسالة ساخرة: "عليك أن تعتاد الأمر يا أخي، قلب الدفاع الجديد"، ورد الفرنسي ضاحكًا: "سأعتاد الأمر".

وأوضحت "ماركا": "أوريلين أصبح يطلق عليه في غرفة ملابس ريال مدريد (تشاومينينجا)"، في إشارة إلى أنه لاعب وسط آخر بعد كامافينجا يتم استخدامه في اللعب بخط الدفاع لسد الفراغ بسبب الإصابات".

وأشارت إلى أن الفرنسي الشاب لديه كل الإمكانيات ليكون مدافعًا عظيمًا، فهو ممرر جيد للكرة، وينطلق بشكل مميز في عملية بناء الهجمات، بخلاف قوته في أداء الأدوار الدفاعية، وهو ما يتضح من أول تجربتين له كقلب دفاع، حيث لعب 125 دقيقة أمام أوساسونا وألافيس، وقاد فريقه للفوز (4-0) و(1-0) على الترتيب، لكن الأهم أن الانتصارين تحققا بشباك نظيفة للريال.