تشان: الانتقال إلى ليفربول أفضل قرار ولم أتعرض للعنصرية

تعرف على تصريحات تشان حول العنصرية في إيطاليا وقرار الرحيل عن ليفربول

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، أنّ قرار الرحيل إلى ليفربول كان الخيار الأفضل بالنسبة له نافيًا تعرضه لأي انتقادات عنصرية في إيطاليا.

تشان رحل عن ليفربول في الصيف الماضي بعد 4 مواسم في الميرسياسيد لعب فيها نهائيين أوروبيين.

وقال اللاعب الألماني في تصريحات خاصة لشبكة Dzan/Goal: "حينما انضممت إلى ليفربول كنت بعمر 20 عامًا والبعض اعتبر هذا القرار خاطئًا لصغر سني ولكن الأيام أثبتت العكس".

وتابع: "لقد أثبت نفسي هناك وحجزت مكانًا أساسيًا وهذا ما جعلني أتطور كثيرًا خلال هذه الفترة".

وحول العنصرية في إيطاليا، علّق صاحب الأصول التركية: "على الصعيد الشخصي لم أتعرض لأي أزمة في إيطاليا".

راوغ العمر ولو مرة يا ليو 😢



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وأوضح: "بالطبع سمعت عن هذا الأمر وأراه عارًا على كل من يفعل ذلك لأن البشر جميعًا سواسية دون النظر إلى اللون".

واختتم: "الأطفال يحتاجون إلى تعليم أفضل لكي يتطوروا في كرة القدم. أرى أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن الواقع ولا يجب التعامل معها بهذه الجدية".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس حصد لقب الدوري الإيطالي في الموسم الأخير لماسيلميانو أليجري مدربًا للبيانكونيري.