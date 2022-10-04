تشاموسكا مهددًا: سنهزم الاتحاد ونُلحقه بالنصر والهلال

أبدى بركليش تشاموسكا المدير الفني للتعاون سعادته البالغة بنجاحه أخيرًا في هزيمة الهلال في الدوري السعودي، وذلك للمرة الأولى بعد 10 مباريات عجز فيها عن ذلك مع فريقي الفيصلي والشباب.
التعاون يعيش موسمًا ذهبيًا تحت قيادة المدرب البرازيلي حيث يحتل المركز الرابع في دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، والملفت في مسيرة الفريق أنه لم يُهزم حتى الآن وقد استطاع إسقاط النصر والهلال في الجولتين الثانية والخامسة على الترتيب.
صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن المدرب قوله عقب الفوز على الزعيم "درسنا الهلال جيدًا، عملنا مع التعاون جيدًا خلال الفترة الماضية على تحقيق نتيجة إيجابية وهو ما حدث بتحقيق الفوز".اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بإثارة ونجوم دوري روشن السعودي
أضاف حول الحديث عن أن غيابات الهلال العديدة ساهمت في خسارته "الهلال فريق كبير يمتلك دكة بدلاء قوية تستطيع تعويض أي غيابات يتعرض لها خلال المباريات، سعادتي بالغة لأنني أخيرًا استطعت تحقيق الفوز على الهلال بعدما عجزت عن ذلك في السابق. الآن حانت الفرصة لأفوز عليه مع التعاون".
تابع "أنا سعيد دون شك على الفوز على النصر والهلال، حاليًا سيكون تركيزنا على مواجهة الوحدة في الجولة القادمة حيث نسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".
وأضاف "هي مجرد مزحة، لكننا بعد الوحدة سنُركز على الإطاحة بالاتحاد الذي يمتلك فريقًا مميزًا من اللاعبين السعوديين والأجانب".
يُشار إلى أن الاتحاد هو الآخر لم يخسر في دوري روشن السعودي حتى الآن ومعه الشباب، وقد تعادل في المباراة الأخيرة مع النصر 0-0 في الرياض.اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بإثارة ونجوم دوري روشن السعودي
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