"تشامبيونزليج الغلابة" .. الدوري المصري بنظام جديد يفجر جدلًا تحت قيادة ألمانية!

موسم استثنائي للدوري المصري

بعد اجتماع استمر لساعات طويلة، خرجت رابطة الأندية المصرية المحترفة بقرارات جديدة تتعلق بشكل ونظام مسابقة الدوري الممتاز، من أجل وضع حد لتلاحم المواسم الذي أرهق الأندية وتسبب في أزمات متلاحقة للكرة المصرية.

وتعاني الأندية في مصر من تلاحم المواسم منذ موسم 2019-2020، حيث تسببت جائحة كورونا في تأخير المسابقة التي أصبحت تبدأ في نهاية أكتوبر من كل عام وتنتهي في سبتمبر، وسط فوضى التأجيلات والأجندة غير المنتظمة.

وأعلنت الرابطة عقب اجتماع حضره ممثلو الأندية الـ18 المشاركة في الدوري خلال الموسم المقبل، وعلى رأسهم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، الشكل الجديد للدوري المصري الممتاز على النحو التالي..

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يقام الدوري من دور واحد بواقع 18 جولة تبدأ في أكتوبر 2024، وبعد الانتهاء ينطلق الدور الثاني بشكل استثنائي حيث يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 9 أندية، الأولى لتحديد البطل والثانية لتحديد الهابطين على أن ينتهي الدوري بحد أقصى منتصف شهر يونيو 2025.

واستقرت الرابطة على هبوط فريقين فقط إلى الدرجة الأدنى، وليس 3 فرق مثلما هو معتاد، على أن يتم عقد اجتماع منتصف الموسم الحالي لتحديد شكل الدوري في الموسم بعد المقبل 2025-2026.

وفي سياق متصل، أعلنت الرابطة أنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية التي تنظم بطولات الاتحاد الأوروبي؛ وعلى رأسها دوري الأبطال، والدوريات الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها مع الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد.

كما استعانت رابطة الأندية المحترفة بخبير بلجيكي لشرح نظام الدوري الجديد على الأندية خلال الاجتماع من أجل الاستقرار على شكل الموسم الجديد، خصوصًا أنه يشبه الطريقة البلجيكية.

هذا النظام الجديد المرتقب أحدث بعض الجدل في الوسط الرياضي المصري بين مؤيد ومعارض، لكن الغالبية اتفقت على غرابته، ومنهم من وصفه بـ"تشامبيونزليج الغلابة"، في إسقاط على كون الشركة الألمانية المتعاقد معها، تنظم دوري أبطال أوروبا أيضًا.