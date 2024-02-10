تشافي يؤكد "مفاجأة" جافي ويعلن موقفه النهائي من البقاء مع برشلونة

اختبار جديد للفريق الكتالوني ضد غرناطة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن موقفه النهائي من التراجع عن قراره بالرحيل عن النادي الكتالوني في شهر يونيو.

تشافي صدم عشاق برشلونة بإعلان رحيله عن النادي بعد الهزيمة 5/3 أمام فياريال بالدوري الإسباني في 27 يناير الماضي، ولكن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية استمراره مع الفريق.

تشافي رد على هذه الإمكانية بالمؤتمر الصحفي لمباراة غرناطة غدًا، الأحد، في الليجا، قائلًا:"لقد أوضحت الأمر للجميع، لا شيء يجب أن يتغير، أنا أركز على العمل اليومي فقط، قراري كان صحيحًا وأعتقد أن النادي كان بحاجة إلى تغيير في الديناميكية".

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وأضاف:"لدي علاقة ودية جيدة مع ديكو وسأساعد بأي طريقة ممكنة على الرغم من عدم متابعتي لما سيحدث الموسم المقبل، سأحاول المساعدة من خلال إبداء رأيي".

وعن عودة جافي من الإصابة بشكل مبكر:"الأمور تسير بشكل جيد جدًا، أفضل من المتوقع، جافي في حالة جيدة ويود أن يتواجد معنا ولكنه لا يزال في المرحلة التعافي".

عودة رافينيا من الإصابة:"سيكون متاحًا غدًا، لقد تعافى بشكل جيد جدًا ويتدرب بنفس الديناميكية التي تمتع بها قبل الإصابة".

رأيه في البطاقة الزرقاء:"علينا تجربتها، من الجيد أن يقوم الاتحاد الدولي بتجربة بعض الأشياء الجديدة، لو سارت الامور بشكل جيد ستكون أداة مفيدة لكرة القدم".

ويلعب برشلونة غدًا أمام غرناطة، وهو في المركز الثالث بجدول الدوري بـ50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، طمحًا في استغلال مواجهة الميرينجي مع جيرونا صاحب المركز الثاني للاقتراب أكثر من القمة.