تشافي يهدد مستقبل نجم شباب برشلونة بسبب أزمة مباراة غرناطة!

المدير الفني للنادي الكتالوني فكر في حل قديم!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد قرر ألا يسمح لنفسه أن يخسر نقاطًا في الدوري الإسباني في الموسم الجديد بنفس الطريقة التي حدثت أمام غرناطة في الموسم الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني قد اشترط ألا يلعب لاعبه المعار لصفوف جيرونا بابلو توري أمامهم في الدوري الإسباني حتى تتم الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي وصل إلى ذلك الحل بعد ما حدث في مواجهة النادي الكتالوني أمام نظيره غرناطة في دوري الموسم الماضي.

وكان برشلونة يتقدم على الفريق الخصم قبل أن يتعرض لاعبه الشاب أليخاندرو بالدي للطرد بعد تدخله على لاعب الفريق الكتالوني المعار أليكس كويادو، ويتعادل غرناطة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بالرغم من ذلك، إلا أن تشافي هيرنانديز يسعى لأخذ المزيد من الاحتياطات.