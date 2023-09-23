تشافي يهاجم فوضى برشلونة .. ويوضح موقف فرينكي دي يونج!

المدرب يؤكد أن فريقه عانى ضد سيلتا فيجو رغم الفوز.

هاجم تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أداء فريقه في مواجهة سيلتا فيجو ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة: "لقد عانينا من بعض الفوضى، ولم نتناقل الكرة كما كان الوضع في المباريات الماضية، لكن الفريق أظهر إيمانه وعاد بشكل قوي".

وأضاف: "لقد خاطرنا بشكل أكبر عندما كانت النتيجة تقدمهم بهدفين، وكان وهناك ثنائي فقط في الدفاع، كان علينا القيام بذلك، وسارت الأمور بشكل جيد، لكنعلينا اللعب بشكل أفضل، لم تكن تلك هي أفضل مباراة لنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "فرينكي غير معتاد على الشكوى، هو شخص يضحي بنفسه دائمًا، سيكون هناك فحوصات من أجل معرفة موقفه".

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب منتصف هذا الأسبوع يوم الثلاثاء أمام مايوركا قبل أن يواجه إشبيلية يوم الجمعة.